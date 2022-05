Tierheim Elmshorn Kratzbürstiger Schatz in gute Hände abzugeben

Elmshorn. Der Kater Norman wurde ziemlich heruntergekommen vom Tierheim Elmshorn aufgenommen. Stark abgemagert, mit stumpfem Fell und wenig Lebensfreude, musste der etwa zehn Jahre alte Kater erst einmal körperlich und seelisch von den Tierpflegern aufgepäppelt werden.

Hinzu kommt, dass er unter einer Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) leidet, die das Tierheim mit den passenden Medikamenten gut in den Griff bekommen hat. Mittlerweile geht es ihm schon viel besser. Er wird aber dauerhaft morgens und abends seine Tablette benötigen. In die richtigen Leckerchen gesteckt, ist das kein Problem, dann freut er sich sogar darüber. Inzwischen hat er zugenommen, glänzendes Fell bekommen und hat so richtig Lebensfreude.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Er liebt es, sich Draußen in der Sonne herumzulümmeln und die Vögel zu beobachten. Er kommt aber auch immer öfter und fordert kurze Streicheleinheiten ein und hier gilt dann auch: in der Kürze liegt die Würze und dafür dann lieber öfter mal.

Kurze Streicheleinheiten sind in Ordnung, aber kein langes Herumgefummel

Wer lange an ihm herumfummelt und nicht beachtet, wann sich seine Schnute verzieht und er eigentlich keine Lust mehr darauf hat, bekommt es dann zu spüren. Norman ist halt so ein richtiger Charakterkater und alles was mit Zwang zu tun hat, wie zum Beispiel Festhalten und Hochnehmen, findet er fürchterlich und das spürt man auch sofort.

Man muss ihn kennenlernen, seine Grenzen respektieren und dann hat man einen absoluten Schatz und da er sich sehr gerne mit einem unterhält, auch einen tollen Gesprächspartner. Andere Katzen und Kinder sind nicht so sein Ding, er mag es gerne sehr ruhig.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21,

Mail: info@tierheim-elmshorn.de, www.tierheim-elmshorn.de