Landtagswahl, Bürgermeisterwahlen, Bürgerentscheid: Die Wahlhelfer im Kreis Pinneberg haben am Sonntag viel zu tun.

Außer der Landtagswahl stehen in Quickborn und Rellingen auch Bürgermeisterwahlen an. Und in Uetersen gibt es noch einen Bürgerentscheid.