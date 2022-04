Krankenreport Pinneberger sind in Schleswig-Holstein am seltensten krank

Eine Frau schnaubt sich in einer Wohnung die Nase. Im Kreis Pinneberg mussten im vergangenen Jahr die Arbeitnehmer nur wenige Fehltage wegen Erkrankungen nehmen. (Symbolbild)

Landesweit sank die Zahl der Fehltage, aber in keinem anderen Kreis war die Quote so niedrig. Das sind die Details.