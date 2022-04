Bulldoggen-erfahrene Hände für Spencer gesucht

Elmshorn. Bulldoggen-Mix Spencer wurde vor etwa einem Jahr aufgrund von Verhaltensproblemen gegenüber Menschen vom Tierheim Elmshorn aufgenommen. Damit Spencers Baustellen kleiner und nicht größer werden, sollten seine zukünftigen Halter Erfahrung mit dieser Art von Rasse haben.

Tierheim Elmshorn sucht für Spencer Halter, die Erfahrung mit Bulldoggen haben

Gegenüber Menschen verhält sich Spencer sehr individuell. Bei seinen Bezugspersonen im Tierheim zeigt sich der fast sechs Jahre alte Rüde kindlich, albern, verschmust und macht keine Anstalten, zu schnappen oder zu zwacken.

Spencer kann Fremden gegenüber anfangs freundlich sein – und dann doch zuzwacken

Bei anderen Leuten kann letzteres passieren, auch wenn er sie schon kennt. In seinem alten Zuhause soll er manchmal bei Besuch anfangs freundlich gegenüber den Leuten gewesen sein und dann später doch versucht haben, zu kneifen. Ernsthaft zugebissen hat er nicht, es soll sich aber verschlimmert haben. Spencer hat seinen eigenen Kopf, macht sehr ungern etwas gegen seinen Willen und zeigt das dann auch.

Zum Beispiel legt er sich platt wie eine Flunder auf den Boden, wenn Mensch in die falsche Richtung geht. Im alten Zuhause hat er versucht zu schnappen, wenn er zum Rausgehen angezogen werden sollte, er aber lieber weiterschlafen wollte.

Spencer hat seinen eigenen Kopf und macht ungern etwas gegen seinen Willen

Gleichzeitig ist Spencer ein unsicherer Hund und fühlt sich am wohlsten bei einer Person, bei der er sich anlehnen kann und die ihm seine gefühlte Verantwortung abnimmt. Diese Person kann ihn in der Regel auch problemlos durch neue oder unangenehme Situationen wie einen Tierarztbesuch führen, ohne dass er sich auffällig verhält.

Spencer ein unsicherer Hund und sucht eine Person, die ihm die Verantwortung abnimmt

Der Bulldoggen-Mix Spencer braucht eine souveräne Bezugsperson, um vertrauen aufzubauen

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Tierheim zeigt er sich beim Kennenlernen neuer Leute bisher angespannt und trägt dann zur Sicherheit einen Maulkorb. Auch das Annähern eines Menschen, wenn Spencer gerade mit Ressourcen (Spielzeug, Futter) beschäftigt ist, erfüllt ihn mit Sorge und Anspannung.

Er könnte in solchen Momenten drohen oder nach vorn schießen, wenn er die Person nicht besonders mag, seine Bezugspersonen können ihn mittlerweile dagegen schnell spielerisch aus seiner „Sorge“ herausholen.

Spencer ist im Tierheim nicht mehr so ernst wie am Anfang und verspielter geworden

Als Spencer im Tierheim Elmshorn ankam, war er insgesamt ein sehr ernster Typ, den man nur schwer aus der Reserve locken konnte. Nun zeigt er auch mal seine alberne Seite, geht auf Spielaufforderungen ein, kullert mit seinen Bezugspersonen durch sein Zimmer, spielt Verstecken hinter Sichtschutzwänden auf unserem Gelände und kann beim Kuscheln total liebevoll sein, wenn ihm der Sinn danach steht.

Das Tierheim wird Spencer nicht in ein Zuhause mit Kindern vermitteln

Im alten Zuhause lebte Spencer mit Kindern zusammen, die mindestens jugendlich waren. Da er sich ihnen gegenüber jedoch auch immer wieder kritisch verhalten haben soll (und aufgrund des oben Beschriebenen), wird das Tierheim ihn nicht in ein Zuhause mit Kindern vermitteln. Am besten wäre für Spencer ein Haushalt mit 1-2 Erwachsenen.

Gassigehen mag Spencer und läuft entspannt an der Leine.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Das Gassigehen mit Spencer ist insgesamt sehr angenehm. In der Regel läuft er entspannt an der Leine. Probleme kann er mit vorbeifahrenden Mopeds haben, auch manche Radfahrer oder Inlineskater erregen seine Aufmerksamkeit, besonders wenn sie laute Geräusche machen, die er nicht erträgt (quietschende Reifen etc.). Um pöbelnde Artgenossen macht er normalerweise einen Bogen und zeigt ihnen die kalte Schulter. Auf solchen Stress hat er keine Lust.

Um pöbelnde Artgenossen macht der Bulldoggen-Mix normalerweise einen Bogen

Mit Artgenossen ist Spencer bedingt verträglich, die Sympathie entscheidet. Im ehemaligen Zuhause hatte er zu anderen Hunden wenig Kontakt. Bei uns merkte man, dass er sich anfangs schwertat mit dem Kennenlernen. Von manchen Hündinnen war er schwer genervt, diejenigen, die ihn nicht zu sehr bedrängen, mag er eigentlich am liebsten. Ob er mit einem weiteren Hund zusammen im neuen Zuhause glücklich wird, hängt auch wieder sehr vom individuellen Gegenüber ab – eine Hündin, die er gern hat, sollte kein Problem sein.

Im alten Zuhause konnte Spencer einige Stunden problemlos alleine bleiben, nach Eingewöhnung wird dies wohl auch im neuen Zuhause der Fall sein. Bei uns im Tierheim verhält er sich still, wenn wir nicht da sind. Im Auto fährt Spencer sehr gerne mit.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21,

Mail: info@tierheim-elmshorn.de, www.tierheim-elmshorn.de