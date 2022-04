Feuer Pinneberg Brand in Wohnung – Bewohner schlägt auf Retter ein

Wohnungsbrand am Damm in Pinneberg: Qualm tritt aus einer Dachgeschosswohnung, die von den Kameraden nur unter Atemschutz betreten werden konnte.

Am Damm in Pinneberg steht eine Dachgeschosswohnung in Flammen. Als die Feuerwehr eintrifft, prügelt der Mieter drauflos.