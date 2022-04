Der neue Halter muss Happy das Knurren abgewöhnen

Elmshorn. Happy ist ein absoluter Wirbelwind und Sonnenschein zugleich, aber mit ein paar Baustellen. Die Miniatur-Bullterrier-Hündin wurde im Tierheim Elmshorn abgegeben, weil es zu gefährlichen Situationen mit dem Kleinkind und Streitigkeiten mit der Zweithündin in ihrem vorigen Zuhause gab.

Das Tierheim Elmshorn wünscht sich für Happy Halter, die dem Hund gerecht werden

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Eigentlich ist die neun Monate alte Hündin Menschen gegenüber grundlegend sehr aufgeschlossen und überschlägt sich brummend vor Freude, wenn ihr jemand Aufmerksamkeit schenkt, sie grüßt und kuschelt.

Wenn sie etwas jedoch nicht einordnen kann, weil sich der Mensch anders bewegt (zum Beispiel bei einer Gehbehinderung/Gehhilfe, krabbelndes Kind, Mensch bleibt plötzlich stehen und starrt), reagiert Happy in der Regel bisher mit Knurren und aufgestellten Haaren.

Happy reagiert aggressiv, wenn sie etwas nicht einordnen kann

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Hat sie Gelegenheit, sich weiter in dieses Verhalten hineinzusteigern, kann sie an der Leine mit lautem Getöse nach vorn schießen in Richtung dieses Menschen.

Mit einer Person an Happys Seite, die ihr Sicherheit gibt und sie ohne Brimborium an diesen Situationen vorbeiführt, klappen diese Begegnungen aber schon sehr gut und Happy lernt, dass ein ruhiges Vorbeigehen sich total lohnen kann.







Der Miniatur Bullterrier ist kein Anfängerhund und gehört in erfahrene Hände

Deswegen ist Happy kein Anfängerhund. Die neue Bezugsperson muss genau wissen, wie er an Happys Verhalten arbeitet, damit ihre Baustellen sich hoffentlich in Luft auflösen und sich nicht noch verfestigen. Auch bei Artgenossen verhält sich Happy an der Leine anfangs noch wie eine kleine Axt im Walde und kommt mit lautem Getöse angeflogen.

Kinder im neuen Haushalt müssen bereits ein jugendliches Alter erreicht haben

Foto: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Wenn ihr Gegenüber jedoch cool bleibt und sich nicht an dem Gehabe und ihrer Distanzlosigkeit stört, wird Happy verspielt und die Anspannung verschwindet schnell.

Diese Beobachtungen beruhen auf den Kontakten, die sie bisher bei uns mit sicheren, erwachsenen Hunden gemacht hat.

Im alten Zuhause soll sie aber immer wieder versucht haben, mit der vorhandenen Althündin Streit anzufangen.

Wir vermitteln Happy entweder als Einzelhund oder zu einem Rüden, der gut mit ihr zurechtkommt und umgekehrt.



Happy war schon vor ihrer Abgabe in Behandlung gegen Demodikose

Happy war schon vor ihrer Abgabe in Behandlung gegen Demodikose (übermäßige Anzahl von Demodex-/Haarbalgmilben auf Fell und Haut, sodass kahle Stellen entstehen, kommt bei Junghunden und immunschwachen Tieren vor). Sie wird deshalb momentan noch 2x wöchentlich mit tiermedizinischem Shampoo gebadet, was sie ohne Begeisterung, aber sehr unkompliziert mitmacht. Ihr Haarkleid sieht bis auf zwei lichte Stellen im Hüftbereich, die nun langsam zuwachsen, schon sehr gut aus.

An der Leine geht Happy ohne Ablenkung super mit und läuft neben her

An der Leine geht Happy ohne Ablenkung super mit und läuft in der Regel emsig neben ihrem Menschen her. Ausnahme: Schlechtes Wetter! Happy hasst schlechtes Wetter und zeigt uns dann deutlich, dass wir bei Kälte, Wind, Regen gerne allein Gassi gehen dürfen. Im Auto fährt Happy gut mit. Alleinebleiben kann Happy in ihrem Alter noch nicht. Das muss langsam trainiert werden, sobald sie sich in ihrem neuen Zuhause eingewöhnt hat.

Die neuen Halter sollen ein Grundverständnis zu dieser Rasse haben

Happys neue Bezugspersonen sollen sich der Verantwortung bewusst sein, einen Hund dieser Rasse in der Öffentlichkeit so zu führen, dass sie dabei ein positives Bild hinterlassen. Eine Grundkenntnis zur gesetzlichen Lage über die Haltung inner- und außerhalb Deutschlands ist Voraussetzung.

Interessenten bitten wir um Bewerbung per E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit einer Beschreibung zu sich selbst, der eigenen Lebenssituation und ihrem Erfahrungsstand zu Hunden.

Vermittlung:

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/849 21, Mail: info@tierheim-elmshorn.de, www.tierheim-elmshorn.de