Todkrank kam Cherry im Tierheim Elmshorn an. Sie hat überlebt und ist richtig aufgeblüht. Nun fehlt ihr ein liebevolles Zuhause.

Die Labrador-Mischlings-Dame Cherry musste in ihrem vorigen Leben viel durchmachen. Nun fehlt ihr noch ein liebevolles Zuhause.

Tierheim Elmshorn Blinde Hündin Cherry – ihr Leben hing am seidenen Faden

Elmshorn. Die Labrador-Mischlingshündin Cherry hat in ihrem bisherigen neunjährigen Leben nicht viel Schönes erlebt und musste sehr viel durchmachen. Im Sommer vorigen Jahres wurde ihr Leid endlich gestoppt. Lebensbedrohlich krank und nur noch aus Haut und Knochen bestehend wurde sie als behördliche Sicherstellung vom Tierheim Elmshorn aufgenommen. Wochenlang kämpften die Tierpflegerinnen um das Leben der Mischlingsdame und versuchten, die vielen entzündeten Wunden zu heilen, die fehlende Muskulatur nach und nach wieder aufzubauen, und vor allem, wieder Leben und Zuversicht in die verletzte Seele des fast gestorbenen Hundes einzuhauchen.

Das Tierheim Elmshorn rettete der fast gestorbenen Cherry ihr Leben

Nach der Ankunft im Tierheim wurde bei der Labrador-Mischlingsdame festgestellt, dass sie erblindet ist und zusätzlich unter der Infektionskrankheit Leishmaniose leidet, sodass es möglich ist, dass sie weiterhin auf Medikamente angewiesen ist. Ihre Augen sind leider irreversibel beschädigt – das Augenlicht kann nicht wieder hergestellt werden.

Mittlerweile hat die Mischlingshündin auch an Gewicht deutlich zugelegt

Cherry hat sich mit viel Kämpfergeist wieder ins Leben zurückbefördert und ist im Tierheim richtig aufgeblüht. Sie kommt gut mit ihrer Blindheit zurecht, nur bei fremden Personen ist sie erst skeptisch und meldet unbekannte Stimmen meist lautstark an – vor allem wohl zum Eigenschutz, da sie nicht sehen kann, wer sich ihr nähert und ob der Person zu trauen ist. Mittlerweile hat die Mischlingshündin auch an Gewicht deutlich zugelegt und sich zu einer unternehmungslustigen, fröhlichen Hündin entwickelt.

Trotz ihrer Größe krabbelt Cherry gern auf den Schoß und verteilt Küsschen

Trotz ihrer stattlichen Größe klettert sie gern auf den Schoß, schmust, gibt Pfötchen, verteilt Küsschen, umhüpft ihre Leute freudig und geht, seitdem sie wieder eine gesunde Muskulatur aufgebaut hat, sehr gern spazieren.

Aufgrund ihrer Erblindung muss sie vor Hindernissen bewahrt werden

Cerry ist eine Labrador-Mischlingshündin und etwa neun Jahre alt.

Foto: Tierschutzverein Elmshorn

Aufgrund ihrer Erblindung muss die führende Person Cherry behutsam vor Hindernissen bewahren und so vorausschauend sein, dass Cherry in ihrem Eifer nicht in einen Baum oder eine Laterne läuft.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei Artgenossen verhält sich Cherry angespannt. Das Tierheim Elmshorn geht davon aus, dass sie als Einzelhund und Einzeltier im neuen Zuhause glücklicher wäre, da sie der Kontakt zu Artgenossen noch sehr aufregt.

Vermittlung:

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel.: 04121/84921, www.tierheim-elmshorn.de