Vermisst: Polizei fahndet nach 34 Jahre altem Pinneberger

Dennis L. ist am Sonnabend zuletzt gesehen worden. Nun sucht die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach Hinweisen.

Pinneberg. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Kriminalpolizei nach dem 34-jährigen Dennis L. aus Pinneberg. Der Vermisste wurde zuletzt am Sonnabend an seiner Wohnanschrift gesehen, seitdem sei er „unbekannten Aufenthalts“. Er wurde am Dienstag als vermisst gemeldet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg fahndet mit diesem Bild nach dem 34-jährigen Dennis L. aus Pinneberg Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg

Foto: Polizei / HA

Der 1,76 Meter große und schlanke Pinneberger benötige möglicherweise medizinische Hilfe. Er hat kurze, blonde Haare, blaugraue Augen und ein ovales Gesicht. Zur Bekleidung liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden geführt haben, sollen nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung Hinweise zum Verbleib des Pinnebergers gesammelt werden, und zwar unter 04101/20 20 oder 110.