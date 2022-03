Tierheim Elmshorn: Bobby sucht souveränen Menschen zum Kuscheln

Elmshorn. Bobby ist ein zweieinhalb Jahre alter Deutscher Schäferhund, der in seinem bisherigen Leben noch nicht so viel Glück hatte. Das Tierheim Elmshorn hatte ihn das erste Mal im Dezember 2020 aufgenommen, als er als behördliche Sicherstellung im Tierheim untergebracht wurde. Kurz darauf wurde er zwar wieder vermittelt, aber auch nur für ein Vierteljahr. Die Lebenspläne seines neuen Besitzers hatten sich so verändert, dass Bobby nicht mehr dazu passte und wieder im Tierheim Elmshorn landete. Nun ist der stattliche Junghund seit Juli letzten Jahres wieder im Tierheim, auf der Suche nach einem richtigen Zuhause.

Im Tierheim Elmshorn zeigte Bobby ein deutliches Aggressionsverhalten

Nach seiner Ankunft im Tierheim stellten die Tierpflegerinnen ein deutliches Aggressionsverhalten bei ihm fest. Doch sobald es einen ersten Draht zu Bobby gab, hatte er ein genauso deutliches Bedürfnis nach Nähe und Kuscheleinheiten und das Eis war schnell dauerhaft gebrochen.

Jedoch ist Bobby kein einfacher Hund und gehört in erfahrene Hände. Der junge Rüde hat in seinem vorigen Leben die Verantwortung für sein Herrchen übernommen, auf ihn aufzupassen. Er befand sich zwangsweise in der Rolle des Aufpassers und Beschützers und wurde weder geistig, noch körperlich seinen Bedürfnissen entsprechend ausgelastet. Das Resultat daraus ist, dass er alle fremden Menschen lautstark verbellt und sogar wegen seines Aggressionsverhaltens auch mindestens in sie hineinspringen würde.

„Positiv hervorzuheben ist, dass Bobby seiner Vertrauensperson gefallen möchte und zeigt, dass er unheimlich gerne lernt“, sagt Pamela Popp, Tierpflegerin im Hundehaus, „auch wenn seine Konzentrationsfähigkeit nicht immer allzu lange anhält.“ Aber es besteht Hoffnung, dass Bobby seine bisher gedachte Rolle als Aufpasser und Beschützer an einen sicheren, souveränen Menschen abgibt, sodass der junge Bobby mit der richtigen Anleitung noch die Kurve zu einem relativ normal zu führenden Hund kriegt.

Bobby kann noch die Kurve zu einem normal zu führenden Hund kriegen

Mittlerweile hat Bobby im Tierheim Elmshorn Fortschritte gemacht. Er lässt sich in der Regel gut zurückrufen, wenn ihm Menschen entgegen kommen, wo er früher nach vorn geschossen wäre. An zu Fuß gehenden, unauffälligen Personen läuft Bobby mittlerweile oft schon problemlos vorbei. Sich schneller bewegende Menschen wie Jogger oder Radfahrer können ihm aber immer noch ein Dorn im Auge sein. Falsch angeleitet kann sich Bobby definitiv zum Problemhund mit Verletzungsabsichten entwickeln.

Mit der richtigen Person an seiner Seite und vernünftiger Beschäftigung kann er mit gutem, langzeitigem Training aber auch noch zu einem sehr tollen Begleiter werden. „Naja, eigentlich ist er letzteres schon – für ihn ist es das Größte mit seinem Menschen zusammen zu sein und er ist ein richtig feiner Hundekumpel. Aber eben mit Sicherheitseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Dritten und anderen Tieren,“ sagt Pamela Popp.

Damit nichts Schlimmeres passiert, wird Bobby mit Maulkorb geführt

Bei dem Verhalten mit Artgenossen ist Bobby eher noch anstrengend. Denn seine erste Idee bei einer Begegnung mit anderen Hunden ist, eine Rauferei anzufangen. Lässt sein Gegenüber diese Gebärden an sich abperlen und löst die Situation souverän, würde Bobby eigentlich auch gerne mit dem anderen Hund spielen. „Allerdings zeigt er dabei ein sehr anstrengendes Kontrollverhalten, unterschreitet gern die Individualdistanz seines Gegenübers und ignoriert dessen Körpersprache“, erklärt Pamela Popp. „Sogar sehr geduldige und ihm körperlich gewachsene Hunde kommen damit an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.“ Deswegen bleibt er auch beim Spielen mit Artgenossen in der Regel mit einem Maulkorb abgesichert.

Bobby ist nichts für Hundeanfänger und gehört in erfahrene Hände

Im Auto fährt Bobby gut mit. Das Alleinbleiben kennt Bobby vermutlich nicht allzu gut und müsste erst noch geübt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Plan-B zur Verfügung stehen, falls Bobby damit im neuen Zuhause Probleme hat. Für Hundeanfänger und Kinder eignet sich Bobby nicht. Eine Vermittlung zu diesen findet nicht statt. Bereits vorhandene Erfahrung mit Schäferhunden wäre sehr schön.

Wer in Bobbys Leben die Weichen neu legen möchte, kann in ihm einen tollen und loyalen Begleiter an seiner Seite finden, der noch sein ganzes Leben vor sich hat, lernbereit ist wie ein Weltmeister und alles Neue wie ein Schwamm in sich aufsaugt.

Im Tierheim Elmshorn werden auch Katzen vermittelt

Im Tierheim Elmshorn wird natürlich nicht nur Bobby vermittelt, sondern unterer anderem auch diese beiden Katzen Smartie und Jarvis:

Smartie sucht mit Jarvis zusammen ein liebevolles Zuhause.

Foto: Tierheim Elmshorn

Jarvis (ca. 1 Jahr alt) hat vermutlich in seinem bisherigen Leben nicht die besten Erfahrungen gemacht und ist noch sehr skeptisch Menschen gegenüber. Er wird noch einiges an Zeit brauchen um richtig Vertrauen zu fassen, momentan lässt er sich nicht anfassen. Aber er taut zunehmend auf und zeigt immer mehr Interesse an Menschen, beobachtet uns hoch konzentriert und nimmt auch mal ein Leckerchen aus der Hand, eine ganz große Hilfe für ihn ist Smartie. Smartie (ca. 2 Jahre alt) liebt Menschen und ist ein kleiner, furchtloser Draufgänger. Zu erzählen hat er auch immer so Einiges, dann plappert er einfach fröhlich vor sich hin.

Jarvis und Smartie haben sich im Tierheim Elmshorn kennengelernt und sind nun unzertrennlich.

Foto: Tierheim Elmshorn

Smartie und Jarvis haben sich im Tierheim kennen gelernt und waren sofort ein super Team, was gerade für den kleinen Jarvis die Rettung war. Smartie konnte ihm viele Ängste nehmen und hat in kurzer Zeit erreicht, wofür wir Menschen vermutlich Wochen oder Monate gebraucht hätten. Und trotzdem braucht er ein sehr ruhiges Zuhause und geduldige Menschen, aber da es die Beiden ab nun nur noch im Doppel gibt, hat man einen fleißigen Helfer an der Seite, der Jarvis immer wieder aufs Neue zeigt, dass er keine Angst zu haben braucht. Die Beiden Jungs brauchen ein Zuhause mit Freigang.

Jeder weiß, dass es für alle Tiere das Wichtigste ist, ein liebevolles Zuhause zu finden. „Menschlichkeit beginnt beim Tier“ Nach diesem Motto vermittelt das Tierheim Elmshorn.

Vermittlung:

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.,

Tel.: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de