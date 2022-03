Lkw-Kontrolle: Polizei lässt Ladung Tiefkühlware vernichten

Elmshorn. 23 Lkw kontrolliert, elf Verstöße geahndet: Eine Beanstandungsquote von nahezu 50 Prozent haben die Beamten des Polizeiautobahnreviers in Elmshorn am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle erzielt.

Fünf Stunden lang fingen Polizeifahrzeuge Lastwagen und Sprinter auf der A 23 ab und lotsten sie zur Kontrolle auf das Gelände der Autobahnpolizei an der Wittenberger Straße in Elmshorn. Dabei konnte auch ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht festgestellt werden.

Ein 30 Jahre alter Fahrer lieferte Lebensmittel an Restaurants aus. Einige der tiefgekühlten Waren hatten nicht die geforderte Temperatur von minus 18 Grad. Ein hinzugezogener Kontrolleur der Lebensmittelaufsicht des Kreises Pinneberg stellte bei der Ware eine Temperatur von lediglich minus 6 Grad fest. Gegen das Transportunternehmen ergeht nun eine Strafanzeige. Und noch viel bitterer: Die Ware muss auf die Anordnung des Kreises Pinneberg hin vernichtet werden.

Bei einem 25 Jahre alten Lkw-Fahrer wurden gleich mehrere technische Mängel an dem Anhänger des Fahrzeugs protokolliert. Ein Sachverständiger stellte schwere Mängel an der Bremsanlage und starke Durchrostungen am Rahmen des Fahrzeugs fest. Diese Mängel waren so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt und der Anhänger außer Betrieb gesetzt wurde.

Das auf dem Anhänger transportiere Modul für einen Wohncontainer muss auf einen anderen Anhänger umgeladen werden. Bei dem Gespann stellten die Beamten auch einen Verstoß gegen die Ladungssicherung fest. Zudem erwies sich die vorgelegte Genehmigung für die Überbreite der Ladung als fehlerhaft. Die Firma musste eine Sicherheitsleistung von 900 Euro hinterlegen. Der Anhänger samt Ladung bleibt zunächst bei der Polizei.

Drei Fahrer hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei mehreren Fahrern stellten die Beamten Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Gerade die Übermüdung von Fahrern gilt als eine Hauptursache für schwerwiegende Lkw-Unfälle. Dazu zählen auch Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie mangelnde Ladungssicherung.

Diese drei Faktoren stellen laut Polizei eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Darum sei es wichtig, durch möglichst häufige intensive Kontrollen die anderen Verkehrsteilnehmer vor schweren Unfallfolgen insbesondere auf den Autobahnen zu bewahren.