Tornescher ist einer der besten Nachwuchsforscher im Land

Kreis Pinneberg. Das Tüfteln hat sich ausgezahlt: Der 17 Jahre alte Schüler Falko Rank aus Tornesch hat den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in der Sparte Technik gewonnen. Der Nachwuchswissenschaftler überzeugte die Expertenjury mit seinem selbst entwickelten „Coaxial Swirl Injector“. Diese Injektoren werden bei Raketentriebwerken als Einspritzelemente eingesetzt. Die Bauteile für seine Forschungen hat er mit einem 3D-Drucker hergestellt.

Unter dem Motto „Zufällig genial“ hatten sich 68 junge Forscherinnen aus 14 Schulen in Schleswig-Holstein wochenlang auf ihre Präsentationen vorbereitet. Nicht nur die Jury war begeistert: In einer öffentlichen Online-Sprechstunde präsentierten die Teilnehmer zum Erstaunen von Laien auch Forschungsergebnisse zur Weiterentwicklung einer Solarzelle für elektrische Energie aus aufgeheizten Autodächern oder für umweltfreundlichen Asphalt.

„Mich hat der erste Platz ziemlich überrascht und gefreut“, sagt Falko dem Abendblatt. Er hat sich damit für den Landeswettbewerb am 17. März in Kiel qualifiziert. „Ich freue mich auch jetzt schon darauf mich mit anderen Jungforschern in Präsenz zu treffen und auszutauschen.“ Der junge Mann aus Tornesch erhielt aber nicht nur den ersten Preis der Sparte Technik, sondern durfte sich zudem über den Sonderpreis der Nordmetall-Stiftung „Den Norden bereichern“ freuen.

Im Wettbewerb „Schüler experimentieren“ für Schüler und Schülerinnen bis 14 Jahren gewannen Charlotte Rindorff (12) und Janus Konopka (13) aus Halstenbek den „Sonderpreis natur“ für ihr Projekt „Der Wald stirbt - Ursachen und Folgen des Waldsterbens im Harz“. Alle Siegerinnen und Sieger qualifizierten sich für den schleswig-holsteinischen Landeswettbewerb.

Die Veranstaltung wurde von der Nordakademie organisiert. Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Kerstin Fink sagte: „Heute sind alle Gewinner!“ Gabriele Romig vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein freute sich darüber, dass das Land in diesem Jahr steigende Teilnehmerzahlen am Wettbewerb verzeichnen konnte. Trotz erschwerter Bedingungen: Die Corona-Pandemie habe unvorhergesehene Herausforderungen beschert – zum Beispiel bei der Materialbeschaffung.