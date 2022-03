Mehr Meer! Haseldorfer Galerie eröffnet Saison

„Kleine Tenne“ zeigt Bilder der Malerin Marianne Kindt sowie Schmuck und Keramik. Immer mit Bezug zur See.

Die Galerie „Kleine Tenne“ in Haseldorf

Haseldorf. Die Ausstellungssaison für dieses Jahr beginnt in der Galerie „Kleine Tenne“ in Haseldorf am kommenden Sonntag, 6. März. Von 11 bis 15 Uhr öffnet eine Schau zum Thema „Hühner, Schafe und Meer“.

Ausstellung: Rostocker Malerin zeigt Arbeiten in Haseldorf

„Die Malerin Marianne Kindt aus Laage bei Rostock zeigt faszinierende Meeresbilder und ungewöhnlich heitere Tierbilder – alle in Acryltechnik gemalt“, sagt Galeristin Brunhilde Schmalisch. Die Elemente Wind, Wasser, Wellen seien in ihren Bildern in Bewegung.

Das Motiv Meer zieht sich auch durch die Arbeit der Hamburger Schmuckgestalterin Irina Ansberg. Korallen, Fische, Silberschnecken, Kieselsteine und vieles mehr finden sich in ihren handgefertigten Ketten und Armbändern. Außergewöhnlich sind die Objekte von Maike Hansen aus Schleswig. Rindengegerbtes Leder aus Aalen und Meerforellen verarbeitet sie zu Schmuck, Taschen und Accessoires. Jedes Teil ist handgenäht. „Die individuell geformte und fröhlich bemalte Keramik von Andrea Marjanowic aus Barmstedt passt in die Reihe der Meeresobjekte und erweitert hervorragend das vielfältige Angebot unserer bereits österlich dekorierten Ladengalerie“, sagt Schmalisch.

Musikalisch untermalt wird die Eröffnung von Chris Drave, der zwischen 11.30 und 12.30 Uhr Violine und Looper spielt. Die Ausstellung ist bis zum 6. Mai zu sehen. Anschließend setzt sich die Faszination Wasser in den impressionistischen Darstellungen der Künstlerin Ute Farr aus Hetlingen fort. Sie malt vorwiegend in Öl oder Pastell.