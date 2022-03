In dieser Kita dürfen die Kinder mitentscheiden

In Bokholt-Hanredder ist das Mitspracherecht nun per Verfassung geregelt worden. Das sind die Details.

Bokholt-Hanredder. Kinder haben ab sofort mehr Mitspracherecht in der Johanniter-Kita Fuchsbau und der Schulkindbetreuung Villa Kunterbunt in Bokholt-Hanredder. Das pädagogische Team unterzeichnete jetzt die Verfassung über die Partizipationsrechte der Kinder. „Wir richten unsere Arbeit am Grundrecht der Kinder aus, dass sie an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt werden“, sagt Annika Siemßen, Leiterin der Kitas.

Kita-Kinder dürfen in Bokholt-Hanredder mitentscheiden

Ein Jahr lang hatte das Team mit dem pädagogischen Fachberater Lasse Kruck zusammengearbeitet. Dabei ging es nicht nur darum, was Kinder überhaupt mitbestimmen sollen und können, sondern auch, wie die Partizipation umgesetzt wird. Das Ergebnis ist eine sechsseitige Verfassung, in der nicht nur die Verfassungsorgane, sondern auch die Zuständigkeitsbereiche stehen.

„Ab sofort gibt es bei uns Kinderkonferenzen und Kindersprechstunden“, so Siemßen. Die Konferenzen finden regelmäßig statt und schließen alle Kinder und die pädagogischen Mitarbeitenden ein. Die Teilnahme für die Kinder ist freiwillig. Die Sprechstunde ist vor allem eine Gesprächsangebot: „Alle Kinder haben die Möglichkeit, der Einrichtungsleitung etwas mitzuteilen, Wünsche zu äußern oder Beschwerden vorzubringen – durch einpersönliches Gespräch oder schriftlich über einen Postkasten“, heißt es in Paragraf 3, Satz 1.

Kita: Kindern demokratische Prinzipien nahebringen

Das klinge sehr formell, aber es gehe darum, den Kindern schon früh demokratische Prinzipien nahezubringen. „Sie werden so an Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit herangeführt“, erklärt Siemßen. „Sie haben Mitspracherecht bei Dingen, die sie unmittelbar betreffen und die sie überblicken können.“

So dürfen die Kinder beim Mittagessen entscheiden, was und wie viel sie essen möchten, oder über die Kleidung mitbestimmen, die sie anziehen möchten. „Natürlich gibt es auch Grenzen, grundlegende Regeln und Vorgaben, die auch in der Verfassung festgehalten sind.“ Es gibt etwa einen zeitlichen Rahmen für das Mittagessen oder Regeln für Kleidung bei schlechtem Wetter. Bei Ausflügen und Feiern sind die Kinder angehalten, Ideen zu äußern – anschließend wird abgestimmt. „Es kann um einen Ausflug in den Wald oder auf die Streuobstwiese gehen. Am Ende wird umgesetzt, wofür die Mehrheit abstimmt.