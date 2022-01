Niko Reuter (33) aus Pinneberg: „Ich bekam mein erstes Taschengeld noch in D-Mark, das sammelte ich in einem Glas. Kurz danach kam der Euro. Mit meiner Mutter habe ich alles zusammen umgetauscht – aber es war keine große Umstellung, ich hatte mich noch gar nicht an die D-Mark gewöhnt. Aufgehoben habe ich keine.“

