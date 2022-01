Viele Menschen auf wenig Raum: Im Kreis Pinneberg, hier Uetersen aus der Luft, sind freie Flächen rar. Der Kreis will deshalb einen „Flächenmanager“ einstellen.

Unversiegelte Gebiete nehmen stetig ab. Was der Kreis dagegen tun will und welche Kritik es an den Plänen gibt.