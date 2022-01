Polizei Pinneberg Zwei Tote in Tornesch – Mordkommission ermittelt

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Bahnübergang in Tornesch. Hier starb ein Mann.

In einem Einfamilienhaus entdeckte die Polizei am Dienstag die Leiche einer Frau. Ein Mann starb offenbar an einem Bahnübergang.