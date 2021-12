Die 96 Jahre Angeklagte Irmgard F. wird zu Beginn des Prozesstages von einer Mitarbeiterin des Gerichtsmedizinischen Dienstes in den Gerichtssaal begleitet. Ihre Anwälte Niklas Weber (l.) und Wolf Molkentin sitzen schon an ihren Plätzen. Der Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe wird fortgesetzt. Der 96-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt.