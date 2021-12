Corona Pinneberg: Intensivpatient aus Thüringen angekommen

Die Fallzahlen am Dienstag sind nach unten gegangen. Patient aus Thüringen wurde mit dem Hubschrauber in den Kreis Pinneberg verlegt.

Wie in diesem Fall ist ein Covid-Patient aus Thüringen mit dem Hubschrauber auf die Intensivstation der Regio Kliniken im Kreis Pinneberg verlegt worden. (Symbolbild) +++ dpa-Bildfunk +++

Kreis Pinneberg. Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Pinneberg sind am Dienstag leicht zurückgegangen. Das Gesundheitsamt in der Kreisverwaltung meldete 75 Neuinfektionen binnen der vergangenen 24 Stunden. Das sind 32 neue Fälle weniger als am gleichen Tag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 175,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Zwei neue Covid-Patienten mussten sich den Angaben nach in stationäre medizinische Behandlung begeben. In den Kliniken des Kreises scheint aber noch Platz zu sein. Schon am Sonntag hatten die Regio Kliniken den ersten Covid-19-Intensivpatienten aus dem pandemiebedingt überlasteten Thüringen aufgenommen. Der Transport erfolgte mit einem Hubschrauber der DRK-Luftrettung. Nach Klinikangaben ist der überweigende Teil der insgesamt sechs Intensivpatienten ungeimpft.

Seit Pandemiebeginn haben sich 15.812 Kreisbewohner mit Corona angesteckt, aktiv sind 1054 Fälle.