Hat ein „Feuerteufel“ zwei Brände in Elmshorn gelegt?

Elmshorn. In Elmshorn treibt offenbar ein „Feuerteufel“ sein Unwesen. Auf sein Konto gehen nach Polizeiangaben zwei Brände aus der vorigen Woche. Zunächst hatte der Täter am Mittwochnachmittag an der Kleiststraße in der Ruine eines ehemaligen Motorradgeschäftes Feuer gelegt.

Ein Anwohner hatte gegen 16.15 Uhr Flammen in dem unter der Ost-West-Brücke gelegenen Komplex bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen. Laut Polizei war alte Bekleidung entzündet worden.

Am Freitag kam es zu einem weiteren Feuer in einem Rohbau, der am Christa-Wehling-Weg liegt – und zwar direkt hinter der Anschrift Wrangelpromenade 1 an den Bahngleisen. In diesem Fall sind Pappe sowie Dämmwolle vom Täter in Brand gesetzt worden. Die Höhe des Schadens in der noch nicht fertiggestellten Doppelhaushälfte ist noch unklar. Die Kripo hat beide Brandstellen beschlagnahmt und sucht unter Telefon 04121/80 30 Tatzeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte gesehen haben.