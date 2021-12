Zeuge bewacht Fahrraddieb, bis die Polizei eintrifft

Halstenbek. Mit der Hilfe eines couragierten Zeugen hat die Polizei in Halstenbek einen Fahrraddieb festgenommen. Der 23 Jahre alter Hamburger hatte sich am Freitag gegen 12.30 Uhr verdächtig verhalten, als er zunächst am S-Bahnhof in Halstenbek und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek die dort abgestellten Fahrräder sehr genau unter die Lupe nahm.

Dabei hatte ihn ein 53 Jahre alter Mann aus dem Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt beobachtet. Als der Zeuge sah, wie sich der 23-Jährige an einem Fahrradschloss zu schaffen machte, ging der Zeuge zu dem Hamburger und verständigte parallel die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten gab der Verdächtige an, kein Fahrrad stehlen zu wollen. Dass von ihm beschädigte Schloss deutet jedoch auf das Gegenteil hin. Die Beamten konnten den Besitzer des Rades ermitteln und ihm sein Eigentum aushändigen. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet.