Nach 35 Jahren des regelmäßigen Protests treffen sich die Gegner des Atomkraftwerks das das letzte Mal an der Unterelbe.

Das Atomkraftwerk Brokdorf an der Unterelbe wird Ende des Jahres abgeschaltet. Ein Wedeler Pastor hat den Protest gegen diese Form der Energiegewinnung seit 1986 organisiert.

Kreis Pinneberg Wedeler Pastor ruft zur letzten Mahnwache am AKW Brokdorf

Wedel/Brokdorf. Vor dem Atomkraftwerk (AKW) Brokdorf soll am Montag, 6. Dezember, eine Ära zu Ende gehen. Um 14 Uhr startet dort die letzte Mahnwache. Schon seit 1986 steht eine Gruppe von Atomkraft-Gegnern um den Wedeler Pastor Hans-Günter Werner an jedem 6. des Monats vor dem Haupttor und protestiert friedlich für den Ausstieg aus der Atomenergie.

Am 31. Dezember soll das AKW Brokdorf vom Netz gehen. Damit finde die Auseinandersetzung um die Nutzung der Atomenergie an diesem Ort ihr Ende, heißt es in einem Aufruf der Mahnwachengruppe. „Darüber sind wir sehr froh und dankbar.“

Werner gehörte zu den Pastoren, die die Mahnwache 1986 nach der Reaktor-Katastrophe in Tschernobyl ins Leben riefen. Die Inbetriebnahme des AKW Brokdorf war für Oktober 1986 geplant, der Protest begann bereits am 6. August, dem Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima. Anfangs trafen sich ein paar tausend Menschen, zuletzt war es oft ein überschaubares Grüppchen.

Werner hat seit 1986 keine Mahnwache ausgelassen. Bis auf einmal während der Corona-Krise: Am 6. April trafen sich lediglich wenige Menschen aus der näheren Umgebung vor dem AKW.