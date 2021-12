Weihnachtsmänner haben für Heiligabend noch Termine frei

Wer noch eine Überraschung für seine Kinder sucht: In Elmshorn und Umgebung gibt es einen Service, der Kapazitäten hat.

Der Weihnachtsmann besucht in Elmshorn und Umgebung gern noch Familien, Zumindest hat er noch Termine frei. (Symbolbild) Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Elmshorn. Eine schöne Bescherung gefällig? In Elmshorn gibt es die Lösung. Denn wie der Weihnachtsmann-Service des Elmshorner „Forum Baltikum - Dittchenbühne“ mitteilt, sind zwar einige Termine für Bescherungen am Heiligabend vergeben. Aber für Auftritte des Weihnachtsmanns speziell am früheren Nachmittag finden sich noch Freiräume im Terminkalender des Weihnachtsmanns, der Hausbesuche macht.

Auch beim zweiten Weihnachten, das unter dem Einfluss der Corona-Pandemie steht, werde in der Krückaustadt und deren Umgebung der beliebte Weihnachtsmann-Service gut genutzt. Selbstverständlich, so heißt es im Büro der Dittchenbühne, werden sich die rotbemützten Überraschungsgäste deshalb streng an die Corona-Richtlinien halten. Alle Einzelheiten der Bescherung können aus diesem Grund zuvor telefonisch abgesprochen werden.

Anfragen sollten ans „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, in Elmshorn gestellt werden. Telefon: 04121/89710, E-Mail: buero@dittchenbuehne.de.