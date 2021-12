Wetter Pinneberg Warnung vor schweren Orkanböen auf Helgoland am Abend

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm- und Orkanböen an der Nordseeküste (Archivbild).

Sturmtief zieht über die Nordsee in den Kreis Pinneberg. In der Spitze können 125 km/h erreicht werden. Feuerwehreinsatz in der Stadt.