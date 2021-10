Elmshorn Wie der Kunstverein neue Zielgruppen erschließen will

Christel Storm (l.) übergibt das Amt der Ersten Vorsitzenden des Elmshorner Kunstvereins an Sabine Junge. An der Wand: Arbeit des Köllner Malers Alexander Calvelli.

Christel Storm gibt nach 14 Jahren den Vorsitz an Sabine Junge ab. So will der Verein junge Menschen erreichen.