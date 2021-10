Auto überschlägt sich auf A23 – Fahrer in Lebensgefahr

Elmshorn. Nach einem schweren Unfall auf der A 23 in Höhe der Abfahrt Elmshorn schwebt ein 37 Jahre alter Autofahrer in Lebensgefahr. Der Norderstedter war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Richtung Hamburg mit seinem VW aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug kollidierte mit der Außenschutzplanke, überschlug sich, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen.

Auto überschlägt sich auf A 23 – Polizisten zufällig vor Ort

Polizisten, die mit ihrem Streifenwagen zufällig vor Ort waren, befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 37-Jährige kam nach der Erstversorgung vor Ort in eine Hamburger Spezialklinik. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die A 23 blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde über die Abfahrt Elmshorn umgeleitet. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei wurde die Fahrbahn kurz nach 20 Uhr wieder freigegeben. Bei der Ermittlung der genauen Unfallursache ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Personen, die den Unfall beobachtet haben und sich noch nicht bei der zuständigen Autobahnpolizei gemeldet haben, sollten dies unter der Telefonnummer 04121/409 20 nachholen.