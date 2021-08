28 Jahre alter Wedeler wird seit Freitag vermisst

Polizei startet am Montag öffentliche Fahndung. Gesuchte Person könnte in Richtung Graf-Luckner-Haus gegangen sein.

Timo T. aus Wedel wird seit Freitag vermisst.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Wedel. Seit Freitag wird ein 28 Jahre alter Mann aus Wedel vermisst. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, hat Timo T. am Freitag seine Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass er in Richtung des an der Elbe gelegenen Graf-Luckner-Hauses gegangen sein könnte. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Timo T. ist etwa 1,75 Meter groß und kräftig, hat blaue Augen, längeres, dunkles Haar und einen Vollbart. Zu seiner Bekleidung liegen keine Angaben vor. Wer den 28-Jährigen gesehen hat, wendet sich an die Kripo in Pinneberg unter Telefon 04101 202-0 oder jede andere Polizeidienststelle.