Eva Sühlsen (v. l.), Leiterin des Teams Ordnungswidrigkeiten in der Kreisverwaltung, Stephan Wirtz vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn und Anja Stuhr, kommissarische Leiterin des Fachdienstes Straßenbau und Verkehrssicherheit, vor dem neuen Blitzeranhänger an seiner ersten Station in Bevern.