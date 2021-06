Teenager vermisst: Polizei sucht 14-Jährige aus Uetersen

Uetersen. Seit dem Nachmittag des 22. Juni wird die 14-jährige Gina Maria Fares aus Uetersen vermisst. Das Mädchen soll sich zunächst in Hamburg bei einer Freundin aufgehalten haben.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr am Bahnhof in Uelzen befunden habe. Möglicherweise ist sie von dort in die Region Kassel gereist.

Mädchen aus Uetersen vermisst

Die 14-Jährige, deren Alter gut auch auf 17 geschätzt werden kann, ist 1,70 Meter groß, hat braun-rote, schulterlange Haare und eine schlanke Statur. Was sie trägt, ist unklar. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter 04101/20 20 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( ade )