Jan Schmidt, Gründer der Kosmetikfirma Jambalaya, baut in Moorrege Lavendel an. Die kleinen Pflänzchen wurden im April gesetzt, die größeren in der ersten Reihe sind schon ein Jahr älter. Bis Lavendel so buschig wird wie in der Provence, wird es noch fünf Jahre dauern. Dann hat man aber etwas davon: Lavendel wird bis zu 15 Jahre alt.