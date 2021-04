Kreis Pinneberg Raser in Wohnstraße – nun soll ein Verkehrsgutachten helfen

Der Baumschulenweg in Rellingen, eine Anwohnerstraße und Tempo 30 Zone, ächzt unter Lkw und Autoverkehr.

Die Verkehrsbelastung am Baumschulenweg in Rellingen wird jetzt untersucht. Nach langem Hin und Her.