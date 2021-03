Ein Mitarbeiter bereitet im Impfzentrum den Corona-Impfstoff von AstraZeneca für eine Impfung vor. Von der kommenden Woche an können auch Menschen aus der Prioritätengruppe 2 der unter 65-Jährigen im Kreis Pinneberg einen Impftermin bekommen. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Vom 9. März an können sich auch unter 65-Jährige der „Gruppe II“ in den Impfzentren in Elmshorn und Prisdorf anmelden.