Naturschutz Schnee und Frost – so schwer haben es Wildtiere im Winter

Wildschwein im Schnee: Die robusten Tiere kommen noch am besten mit der Witterung zurecht. Voraussetzung: Sie werden nicht von Menschen gestört.

Im Kreis Pinneberg landen viele Arten in der Wildtierauffangstation. Warum das so ist – und was Menschen tun können.