Tatort Supermarkt Taschendiebe stehlen in Elmshorn Seniorinnen ihre Geldbörse

Taschendiebe haben am Freitag in Elmshorn ihr Unwesen getrieben (Symbolbild).

Tatorte waren am Freitagvormittag ein Supermarkt am Ramskamp und ein Discountmarkt an der Ost-West-Brücke.