Pandemie Corona: Inzidenz in Pinneberg am Wochenende leicht gesunken

Kreis Pinneberg. Das befürchtete Szenario ist ausgeblieben: Vorerst bleibt der Kreis Pinneberg mit seinem äußerst dynamischen Corona-Infektionsgeschehen unter dem Inzidenz-Grenzwert von 200. Stand: Sonntagabend. Das Gesundheitsamt meldete allerdings wieder viele neue Fälle für das Wochenende. Gemessen an ganz Schleswig-Holstein bewegt sich die Zahl der Neuinfektionen in Pinneberg nach wie vor auf hohem Niveau.

Demnach sind seit Freitagabend insgesamt 112 neue bestätigte Covid-19-Fälle hinzugekommen, 65 am Sonnabend sowie 47 am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank trotzdem leicht von 161,7 Fälle pro 100.000 Einwohner auf 158,2. Am Donnerstag hatte sich dieser Wert mit 176 noch bedrohlich der kritischen Grenze von 200 genähert. Beim Überschreiten müssten noch härte Beschränkungen gelten.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, ist ein weiterer Mensch am Wochenende an oder mit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer im Kreis auf insgesamt 143. Zudem mussten acht weitere Patienten wegen einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus aufgenommen werden. In den vergangenen sieben Tagen sind damit 61 Patienten neu auf den Covid-Stationen augenommen worden. Insgesamt mussten sich seit Pandemiebeginn im März bereits 513 Menschen im Krankenhaus wegen des neuartigen Lungenleidens behandeln lassen.

Binnen der vergangenen sieben Tage gab es kreisweit 500 Neuinfektionen, als aktiv gelten derzeit 870 Fälle. Seit Pandemiebeginn im März haben sich 5496 Menschen aus dem Kreis mit dem Virus infiziert.