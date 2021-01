Neue Landrätin: Nach nur einer Arbeitswoche Urlaub genommen

Elfi Heesch brauchte freie Zeit für ihren Umzug. Reaktion der Politik fällt unterschiedlich aus. Was das Beamtenrecht erlaubt.

Kreis Pinneberg. Vielleicht hätte Pinnebergs scheidender Landrat Oliver Stolz nicht einen Tag, sondern eine Woche länger im Amt bleiben sollen, bevor er am 2. Januar als Präsident zum Sparkassen- und Giroverband nach Kiel gewechselt ist: Seine Nachfolgerin Elfi Heesch ist nach nur einer Woche Dienstzeit für eine Woche in den Urlaub gegangen. Sie habe vom 11. bis 15. Januar Urlaub genommen, um ihren Umzug aus Potsdam, wo sie zuvor in der Landesregierung beschäftigt gewesen war, nach Hamburg zu organisieren, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Den Hauptausschuss des Kreistages habe Elfi Heesch noch vor ihrer Vereidigung Ende November darüber informiert. „Ein Beschluss ist nicht erforderlich“, sagt Birgit Köhnke, Referentin der Landrätin.

War das der richtige Zeitpunkt für Urlaub?

Gleichwohl gibt es Kritik aus der Kreispolitik, ob dies der richtige Zeitpunkt für ihren Urlaub sei und ob sie den Umzug nicht hätte früher regeln können. „Das ist ein Oberhammer, gleich zu Beginn einer neuen Tätigkeit Urlaub zu nehmen“, kritisiert ein Kreistagsmitglied, das nicht öffentlich genannt werden möchte. „Das geht einfach nicht.“

Angesichts eines Inzidenzwertes von zwischenzeitlich fast 180 neuen Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tage im Kreis, Spitzenwert im Land, hätte die neue Landrätin andere, dringendere Aufgaben zu erledigen, als ihren Umzug zu organisieren. „Das hätte sie auch vor Dienstantritt im Dezember machen könne“, sagt das Kreistagsmitglied. Am 11. Januar lag der Inzidenzwert im Kreis Pinneberg bei gut 150, ebenfalls der höchste Wert aller Kreise und kreisfreien Städte im Land.

"Sie muss auch mal umziehen dürfen"

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Heike Beukelmann, die dem Hauptausschuss des Kreistages vorsitzt, der formal Dienstvorgesetzter der Landrätin ist, sieht die Sache „völlig entspannt“, wie sie sagt. Landrätin Heesch habe bis zum 31. Dezember bei ihrem vorherigen Arbeitgeber arbeiten müssen und konnte deshalb nicht vorher den Umzug aus Brandenburg erledigen. „Sie muss auch mal umziehen dürfen“, sagt Heike Beukelmann, die vor ein paar Tagen im Januar darüber informiert worden sei. Auch ihr Stellvertreter im Hauptausschuss, SPD-Fraktionschef Hannes Birke, hat nichts an dem Umzugs-Urlaub der neuen Landrätin auszusetzen. „Das ist verständlich.“ Gewusst habe er davon nichts, so Birke. Er wolle aber auch nicht ausschließen, dass das im Protokoll des Hauptausschusses vermerkt sei.

„Das ist ein Selbstgänger“, erklärt Birke seine jahrzehntelange Erfahrung im Hauptausschuss. Wenn der Landrat oder jetzt die Landrätin dem Hauptausschuss den Jahresurlaub bekannt mache, „wird das grundsätzlich durchgewunken“, erklärt Birke. Vorsitzende Beukelmann sagt: „Wir nehmen das immer wohlwollend zur Kenntnis. Das ist noch nicht einmal ein expliziter Tagesordnungspunkt.“ Meist werde es unter „Mitteilungen und Anfragen“ abgehandelt. Birke fügt an: „Wenn sie jetzt auf Mallorca in der Sonne liegen würde, hätte ich ein Problem damit.“

Beamte haben sofort Urlaubsanspruch

In der Landesverordnung für den Erholungsurlaub von Beamtinnen und Beamten heißt es dazu: „Die Beamtin oder der Beamte hat den Erholungsurlaub rechtzeitig bei der oder dem Dienstvorgesetzten zu beantragen. Die Beamtin oder der Beamte hat ihre oder seine Erreichbarkeit während des Erholungsurlaubs sicherzustellen, wenn die oder der Dienstvorgesetzte dies verlangt.“ Und weiter: „Die oberste Dienstbehörde bestimmt, ob und für welche Zeit die Leiterin oder der Leiter einer Behörde sich selbst beurlauben kann.“

Aber verfügt die Landrätin bereits nach nur einer Woche Dienstzeit über einen Urlaubsanspruch? Dazu ihre Referentin Birgit Köhnke: „Relevant ist die Erholungsurlaubsverordnung des Landes Schleswig-Holstein, die die Ansprüche für Beamt*innen und Richter*innen regelt. Danach ist keine Wartezeit vorgesehen.“

Stellvertreter ist täglich etwa vier Stunden präsent

Vertreten wird Landrätin Elfi Heesch wie bereits ihr Amtsvorgänger Stolz vom CDU-Kreistagsabgeordneten Manfred Kannenbäumer. Er habe davon kurz nach der Vereidigung von Landrätin Heesch im Dezember erfahren, sagt Kannenbäumer. Im Wesentlichen bestünde seine Aufgabe darin, „aktuelle Dinge, die keinen Aufschub dulden, zu erledigen“, beschreibt Kannenbäumer seine Arbeit. Wobei er sich dabei mit den Fachbereichsleitern abstimme.

„Es handelt sich um das laufende Tagesgeschäft und es ist im Vorwege alles Wesentliche abgestimmt worden“, teilt Referentin Köhnke dazu mit. „Für Notfälle wäre Frau Heesch selbstverständlich erreichbar. Herr Kannenbäumer ist täglich etwa vier Stunden präsent.“