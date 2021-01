Keine Stadt im Kreis Pinneberg ist in der zweite Welle härter getroffen worden. 74 Neuinfektionen am Freitag. Inzidenz sinkt leicht.

Pandemie Corona-Atlas: Fälle in Elmshorn haben sich verzehnfacht

Kreis Pinneberg. Die Infektionsdynamik des Coronavirus hat sich am Freitag im Kreis Pinneberg leicht abgeschwächt, bewegt sich aber nach wie vor auf hohem Niveau. Das Gesundheitsamt meldete 74 Neuinfektionen vor dem Wochenende, fünf mehr als am Vortag. Dennoch sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 161,7 Fälle pro 100.000 Einwohner. Ebenfalls eine leichte Entspannung, denn am Vortag näherte sich der Wert mit 176 bedrohlich der 200er-Grenze.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sind erneut sechs Menschen in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. "Dabei handelt es sich um drei Personen aus dem häuslichen Umfeld und drei Personen aus einer Pflegeeinrichtung", wie es in der täglichen Mitteilung des Kreises heißt. Insgesamt stieg die Zahl der Todesopfer im Kreis auf 142.

Lage in Krankenhäusern angespannt

Die Lage in den Krankenhäusern entspannte sich nicht. Erneut mussten binnen eines Tages sieben neue Patienten wegen einer Corona-Infektion in einem Klinikum aufgenommen werden. Von Montag bis Freitag sind damit 53 neue Patienten stationär betreut worden. Insgesamt mussten sich seit Pandemiebeginn im März bereits 505 Menschen im Krankenhaus wegen des neuartigen Lungenleidens behandeln lassen.

Der einmal pro Woche erscheinende Corona-Atlas für den Kreis Pinneberg (Stand: 14. Januar) zeigt indes, dass in der zweiten Welle vor allem Elmshorn hart getroffen wurde. Von allen Städten und Gemeinden im Kreis hat Elmshorn mit 936 Fällen inzwischen nicht nur absolut die meisten Infektionen im Kreis (gehabt). Auch das Wachstum der Zahlen ist konkurrenzlos.

Elmshorn: Von 97 auf 936 Fälle in drei Monaten

Bis zum 15. Oktober hatte die größte Stadt im Kreis lediglich 97 Corona-Fälle. Seitdem hat sich diese Zahl binnen der vergangenen drei Monate fast verzehnfacht. Die zuvor stärker betroffene Kreisstadt Pinneberg zählte seit März dagegen 902 Fälle, auch Wedel ist mit 684 Fällen relativ häufig von Infektionen heimgesucht worden.

In der Statistik der Städte und Gemeinden folgen der Bezirk Quickborn (427 Fälle), Schenefeld (383 Fälle) und Halstenbek (336 Fälle). In Rellingen waren es seit März 303 Corona-Infektionen, im Amt Geest und Marsch wurden 283 Fälle gezählt, in Uetersen 236 und in der Nachbarstadt Tornesch 230.

759 aktive Corona-Infektionen im Kreis

Vergleichsweise moderat sind die Infektionszahlen im Amt Pinnau (188), im Amt Elmshorn-Land (145), in Barmstedt (100), in Rantzau (98) und in Hörnerkirchen (27). Helgoland ist mit bisher sechs Fällen aktuell sogar coronafrei. 26 weitere Fälle konnten keiner Gemeinde zugeordnet werden.

Binnen der vergangenen sieben Tage gab es kreisweit 511 Neuinfektionen, als aktiv gelten derzeit 759 Fälle. Seit Pandemiebeginn im März haben sich 5384 Menschen aus dem Kreis mit dem Virus infiziert.