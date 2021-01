Fahrraddieb gefasst - wem gehören die zwei Damenräder?

Zeugen beobachten am Donnerstagabend den Pinneberger (62) an der Richard-Köhn-Straße, wie er sich an zwei Rädern zu schaffen macht

Wem gehört dieses Fahrrad? Es wurde - wie ein fast baugleiches Modell - am Donnerstagabend in Pinneberg bei einem mutmaßlichen Fahrraddieb sichergestellt.

Pinneberg. Ein Fahrraddieb ist in Pinneberg aufgeflogen. Die Polizei sucht jetzt die Eigentümer von zwei Rädern, die bei dem 62 Jahre alten Pinneberger sichergestellt werden konnten.

Zeugen fiel am Donnerstag gegen 19.45 Uhr an der Richard-Köhn-Straße der alkoholisierte Kreisstädter auf, der sich an zwei Rädern zu schaffen machte. Daraufhin verständigten sie sofort die Polizei. Die Beamten stießen noch in der Nähe des Tatortes auf den Pinneberger, der zwei Räder schob. Er behauptete, diese als sogenannte Schrottfahrräder eingesammelt zu haben.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dieser Aussage um eine Schutzbehauptung handelt. Die sichergestellten Räder haben einen Wert von etwa 500 Euro. Bei dem Mann fanden die Polizisten auch den Personalausweis einer Frau. Dieses Dokument ist als gestohlen gemeldet. Den Pinneberger erwarten nun Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Unterschlagung. Er kam nach der Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß.

Bei den sichergestellten und voll funktionsfähigen Damenrädern handelt es sich um Räder der Marke Rehberg City Bike. Sie befinden sich derzeit beim Polizeirevier Pinneberg. Wer sein Fahrrad wiedererkennt oder Hinweise zur Identität der Eigentümer geben kann, setzt sich unter der Telefonnummer 04101/ 20 20 mit den Ermittlern in Pinneberg in Verbindung.