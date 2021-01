Umweltsünder entsorgen illegal asbesthaltige Welldachplatten

Diese asbesthaltigen Welldachplatten wurden an der Haderslebener Straße in Pinneberg entsorgt.

Pinneberg. Unbekannte haben in Pinneberg asbesthaltige Welldachplatten entsorgt. Der gesundheitsgefährdende Abfall wurde auf einer Fläche von circa 4 Quadratmetern an der Haderslebener Straße abgelegt - und zwar an dem dortigen Altpapier- und Altkleidercontainerstandort.

Nach der ersten Einschätzung handelt es sich um zwei Kubikmeter Welldachplatten, die am Donnerstag gegen 12.30 Uhr dort sichergestellt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von einem Schuppen oder einer Scheune stammen, die kürzlich abgerissen worden sein muss.

Wer dazu Hinweise geben kann, wendet sich an die Umweltermittler der Polizei, die beim Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter Telefon 04121/40 92 0 zu erreichen sind.

Asbest erfreute sich als Baustoff großer Beliebtheit in den 1960-er- und 1970-er Jahren. Er wurde als Dämmmaterial sowie als Asbestzement verarbeitet. Seit 1993 ist in Deutschland die Herstellung und Verwendung verboten. Zuvor hatten Untersuchungen ergeben, das Asbest ein krebserregender Stoff ist. Besondere Gefahren gehen von den feinen Fasern aus, da diese sehr leicht eingeatmet werden und sich langfristig in der Lunge ablagern. Daher sollten Sanierungsarbeiten, bei denen asbesthaltige Materialien betroffen sind, unbedingt durch Fachfirmen erfolgen.