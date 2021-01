Autodiebe stehlen in Rellingen 55.000 Euro teuren Hyundai

Das neuwertige Fahrzeug wurde zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am Donnerstag entwendet. Kripo sucht nach Zeugen.

Rellingen. Ein SUV der Marke Hyundai ist in der Nacht zu Donnerstag in Rellingen entwendet worden. Laut Polizeiangaben parkte der dunkelgraue Santa Fe mit Pinneberger Kennzeichen an der Siemensstraße - und zwar dort auf dem Seitenstreifen. Das Fahrzeug war neuwertig und hat einen Wert von 55.000 Euro.

Die Ermittlungen hat die Kripo Pinneberg übernommen. Die Mitarbeiter hoffen darauf, dass Zeugen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Siemensstraße beobachtet haben. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden - und zwar zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am Donnerstag. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04101/20 20 entgegengenommen.