Umweltsünder entsorgen illegal krebserregende Mineralwolle

In Pinneberg haben Unbekannte am Altglascontainer giftigen Sondermüll abgelegt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Pinneberg. Krebserregende Mineralwolle haben Unbekannte am Dienstag in Pinneberg entsorgt. Der brisante Fund wurde am Kleinen Reitweg neben Mehrwegcontainern gemacht.

Mineralwolle ist ein beliebter Dämmstoff. Vor 1995 hergestellte Chargen können krebserregend sein. Auch später hergestellte Mineralwolle hat gesundheitsschädliche Eigenschaften. Wer ältere Mineralwolle entsorgt, muss dazu Schutzanzüge anlegen und die Mineralwolle in Spezialsäcken oder speziellen Containern entsorgen - und zwar auf einem Wertstoffhof. Empfehlenswert ist, für die Entsorgung eine Fachfirma zu beauftragen.

Was den Fund am Kleinen Reitweg angeht, hat der Umweltschutztrupp der Polizei die Suche nach dem Verursacher aufgenommen. Hinweise dazu unter Telefon 04121/40 92 0.