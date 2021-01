Schwerer Arbeitsunfall Arbeiter wird in Elmshorn unter Mauerteil eingeklemmt

Elmshorn. Bei Tiefbauarbeiten auf einem Grundstück in Elmshorn ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei zog sich ein Mitarbeiter eines örtlichen Tiefbauunternehmens schwere Blessuren zu. Er war mit dem Unterkörper unter einer eingestürzten Mauer begraben worden und musste aufwendig von der Feuerwehr gerettet werden.

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr. Zwei Mitarbeiter arbeiteten auf einem Gewerbegrundstück an der Norderstraße in einem abgeböschten Rohrgraben, als ein sich im Erdreich befindliches altes Mauerstück in den Graben rutschte. Einer der Mitarbeiter warnte noch den Kollegen. Der konnte zwar ein Stück zur Seite springen, wurde jedoch von der Hüfte bis zu den Füßen unter dem Mauerteil eingeklemmt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Verunglückte ansprechbar. Die Rettungssanitäter übernahmen sofort die Erstversorgung des Patienten, während die Feuerwehrleute damit begannen, das Mauerteil zum Anheben vorzubereiten. Mittels eines Hebekissens und Holzkeilen gelang dies nach etwa 30 Minuten.

Aufgrund der Größe des Mauerstücks wurde vom Einsatzleiter vorsorglich der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) und ein Kran eines ortsansässigen Unternehmens angefordert. Diese Kräfte wurden zum Glück nicht mehr benötigt.