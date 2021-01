Glätteunfall auf der A 23 - VW rutscht gegen die Leitplanke

Horst/Elmshorn. Auf der A 23 hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Glätteunfall ereignet. Betroffen war eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Itzehoe. Sie befuhr gegen 4.40 Uhr die A 23 in Richtung Hamburg und setzte zwischen den Abfahrten Hohenfelde und Horst-Elmshorn zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an.

Dabei verlor die 21-Jährige aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren VW Up. Der Kleinwagen kam ins Schleudern und prallte gegen die Außenschutzplanke. Dabei wurde die 21-Jährige leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.