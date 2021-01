CDU-Abgeordnete kritisiert Impftermin-Vergabe scharf

Hetlingen. „Respektlos und unzumutbar gegenüber der Generation, die so viel in und für unser Land geleistet hat“: Mit scharfen Worten kritisiert die CDU-Landtagsabgeordnete Barbara Ostmeier aus Hetlingen (Kreis Pinneberg) das Verfahren zur Vergabe von Corona-Impfterminen in Schleswig-Holstein.

Sie spricht von "Windhundprinzip" und "mangelnder Struktur". Wie berichtet, wächst der Frust in der Gruppe der über 80-Jährigen; die Leitungen der Telefonhotlines sind oft überlastet, und Betroffene berichten, dass auch die Anmeldung übers Internet hakt. Gibt es dann doch mal ein Durchkommen, sind alle Termine vergeben.

„Verständlich und nachvollziehbar“ findet Ostmeier die aufkommende Frustration. Die CDU-Politikerin fordert deshalb Nachbesserungen: „Wir müssen schnellstmöglich für eine bessere Organisation, insbesondere für ein klares und verständliches Regelwerk zu der Terminvergabe für unsere Seniorinnen und Senioren in Schleswig-Holstein sorgen. Was wir brauchen, sind Akzeptanz und Nachvollziehbarkeit.“ Die Engpässe bei den Terminkapazitäten - noch gibt es zu wenig Impfstoff - seien nur mit klaren Regeln, Verständlichkeit und „vor allem aber auch direkter Kommunikation und belastbarer Information“ zu vermitteln.

Ein eigenes Portal für Ältere und eine Warteliste einrichten

„Wir müssen es doch gerade den vulnerablen Gruppen so einfach und leicht wie möglich machen, Zugang zu der so wichtigen Impfung zu bekommen“ sagt Ostmeier. Insbesondere im Kreis Pinneberg mit nach wie vor landesweit hohen Inzidenzwerten sei eine passgenaue und wirkungsvolle Impfstrategie von richtungsweisender Bedeutung.

Ihr Vorschlag: „Es muss möglich sein, ein separates und effizientes Portal zur Anmeldung der Betroffenen der ersten Gruppe einzuführen, das Wartelisten zur Vormerkung ermöglicht und dementsprechend eine Terminvergabe der freien Kapazitäten vornimmt.“ Gegebenenfalls müsse Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hier seine Richtlinienkompetenz geltend machen.

Sozialverband: Senioren zu konkreten Terminen einladen

Ähnlich äußert sich der Landesvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Alfred Bornhalm. „Gerade dem von dem Virus am meisten gefährdeten Personenkreis sollte es am leichtesten gemacht werden, so schnell und so einfach wie möglich einen Impftermin zu bekommen. Leider aber bleiben viele in der Telefonwarteschlange hängen und auch die Online-Anmeldung ist für einen Großteil der älteren Generation ein unüberwindbares Hindernis.“ Das, so Bornhalm, sei für die Menschen nicht zumutbar.

Bornhalm spricht von einem „riesengroßen Ärgernis“. Beim Sozialverband häuften sich die Beschwerden insbesondere der über 80-jährigen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie fühlten sich schlicht überfordert und beklagten eine mangelnde Wertschätzung. Er fordert die Landesregierung auf, die Praxis anderer Bundesländer, zum Beispiel die Mecklenburg-Vorpommerns, zu übernehmen und die über 80-jährigen per Anschreiben zu einem konkreten Impftermin einzuladen.