Corona: 80 Neuinfektionen und sechs Tote im Kreis Pinneberg

Kreis Pinneberg. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Kreis Pinneberg nach einem leichten Rückgang am Montag nur einen Tag später wieder deutlich gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 80 neue bestätigte Covid-19-Fälle. Seit Pandemiebeginn haben sich damit 5107 Menschen aus dem Kreis mit dem Virus infiziert.

Wie die Kreisverwaltung zudem mitteilt, sind sechs weitere Menschen an der Lungenerkrankung Covid-19 gestorben. Es handelt sich um zwei Personen aus Pflegeeinrichtungen sowie vier Personen, die in ihrem häuslichen Umfeld dem Virus erlegen sind. Insgesamt gibt es im Kreis inzwischen 129 Corona-Tote.

In den Krankenhäusern in Elmshorn und Pinneberg ist ebenfalls keine Entspannung in Sicht. Allein in den vergangenen 24 Stunden mussten sich neun neue Patienten wegen einer Corona-Infektion in medizinische Behandlung begeben. Schon am Montag waren 17 neue Patienten hinzu gekommen. Insgesamt waren wegen Corona-Infektionen bereits 478 Menschen im Krankenhaus.

Der Inzidenzwert, der am Montag bei 158 gelegen hatte, ist am Dienstag auf 150 zurückgegangen. Binnen der vergangenen sieben Tage gab es 475 Neuinfektionen im Kreis. Abzüglich der Corona-Toten und 4320 Genesenen sind den Angaben zufolge momentan 658 Corona-Fälle aktiv.