Feuer beschädigt beliebtes Restaurant in Halstenbek

Gegen 14.15 Uhr stand das Kinderspielzimmer des Lokals in Flammen. Der Ruß in den Räumen ist nun das größte Problem.

Halstenbek. Feueralarm in der Trattoria Rocco in Halstenbek: Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte am Dienstag ein größerer Schaden in dem beliebten Restaurant in letzter Sekunde verhindert werden. Allerdings sind die Restauranträume stark verrußt, der Brandrauch wurde über die Lüftungsanlage im gesamten Gebäude verteilt.

Der Notruf aus dem an der Dockenhudener Chaussee gelegenen Restaurant ging um 14.15 Uhr in der Regionalleitstelle in Elmshorn ein. Genau zu diesem Zeitpunkt fuhr Halstenbeks Wehrführer Andreas Roman mit dem Einsatzleitwagen an dem Gebäude vorbei. "Als er mich gesehen hat, lief der Besitzer auf die Straße und hat mich angehalten", so der Wehrführer.

Räume völlig verqualmt

Der konnte sich auf diese Weise sofort ein Bild der Lage machen. "Die Räume waren völlig verqualmt, der Rauch drang aus jeder Ritze des Gebäudes", berichtet Roman. Er gehe davon aus, dass der Brand bereits einige Zeit in dem Gebäude gewütet hat. Der Wehrführer informierte sofort die Bewohner der zwei Wohnungen, die sich über dem Restaurant befinden. "Ich habe sofort die Leute da rausgeholt, falls das Feuer durch die Decke geht."

Dazu kam es zum Glück nicht. Auch Romans Kollegen waren schnell vor Ort und nahmen sofort unter Atemschutz mit einem Strahlrohr den Kampf gegen die Flammen auf. Bereits nach 35 Minuten war der Brand gelöscht. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis 16.30 Uhr an. So musste das Gebäude umfangreich belüftet werden, außerdem nahmen die Einsatzkräfte mittels eines Wassersaugers große Teile des Löschwassers auf.

Feuerwehr mit allen verfügbaren Leuten vor Ort

Die Halstenbeker Feuerwehr war mit allen verfügbaren Kräften vor Ort. Insgesamt kamen 36 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen zum Einsatzort. Die Dockenhudener Chaussee blieb für die Löscharbeiten gesperrt. Im Anschluss übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes die Einsatzstelle, um die Brandursache zu ermitteln.

Ausgangspunkt des Feuers war das separate Kinderspielzimmer im hinteren Restaurantteil. Dieses Zimmer stand nach Angaben der Feuerwehr im Vollbrand. Das Restaurant bedarf nun einer grundlegenden Renovierung. Wie die Trattoria im Internet mitteilte, bleibt das Lokal bis auf weiteres geschlossen. Auch das Außer-Haus-Angebot, das zuletzt noch angeboten wurde, ist zunächst nicht mehr möglich. Man sei bemüht, den Schaden so schnell wie möglich zu reparieren, hieß es weiter.