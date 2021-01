Quickborner Wald gerodet: Politiker fordern Aufklärung

Hier am Birkenweg in Quickborn stand bis vor Kurzem ein zwei Hektar großer Wald.

Quickborn. Der Kahlschlag eines fast zwei Hektar großen Waldes am Quickborner Birkenweg hat jetzt die Politik auf den Plan gerufen. So fordern Ratsmitglieder von Grünen und FDP in Quickborn von der Verwaltung lückenlose Aufklärung. Sie wollen wissen: Wie konnte das passieren?

Darüber wundert sich auch Bürgermeister Thomas Köppl. Seine Verwaltung habe den Grundstückseigentümer im November nur aufgefordert, einen toten Baum, eine Birke, aus Gründen der Verkehrssicherheitspflicht entfernen und vorsorglich die Bäume am Rand des Weges auf ihre Tragfähigkeit hin untersuchen zu lassen, erklärt Köppl auf Abendblatt-Anfrage. „Sogar ein Foto der toten Birke war mit diesem Bescheid versehen.“

Rodung in Quickborn: Überaktion des Eigentümers?

Von einem kompletten Kahlschlag sei nie die Rede gewesen. „Das wäre in etwa so, als wenn ich Sie auffordere, Ihre kaputte Regenrinne zu reparieren und Sie reißen gleich das ganze Haus ab“, vergleicht der Verwaltungschef die Überreaktion des Grundstückseigentümers.

Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der HCK-Wohnimmobilien GmbH, der das frühere Gelände der Neuen Heimat am Birkenweg seit Jahrzehnten gehört, gehe er davon aus, dass der Eigentümer „nicht in böser Absicht gehandelt hat“, betont Köppl.

Der habe sich von einer Fachfirma falsch beraten lassen und unnötigerweise für viel Geld alle Bäume abholzen lassen, die nun wieder neu angepflanzt werden müssten. Der Wald werde auf Kosten des Eigentümers wieder aufgeforstet, und der sei auch damit einverstanden.

Eigentümer will mit Stadt kooperieren

Das bestätigt Volker Lemke, Geschäftsführer der HCK Wohnimmobilien GmbH, die nach eigener Aussage 54.000 Quadratmeter Grundstücksflächen verwaltet, dem Abendblatt: „Wir werden den Schaden wieder gutmachen und die Fläche wieder aufforsten“, sagt er.

Dies werde in enger Absprache mit der Stadt Quickborn geschehen. „Wir machen das, was die Stadt will.“ Sein Unternehmen werde zudem anbieten, die Fläche nebenan im Birkenweg, die auch der HCK gehöre, ebenfalls mit Bäumen zu bepflanzen. Dann könnte dort ein etwa vier Hektar großer Wald neu entstehen.

„Es tut mir unheimlich leid, was da geschehen ist. Dafür kann ich mich nur entschuldigen. Die Schuld liegt eindeutig bei uns“, sagt Lemke. Er habe sich auf den Rat einer Fachfirma verlassen, der dann letztlich der Auftrag erteilt worden sei. „Das ist komplett schiefgelaufen, eine echte Katastrophe.“

"Mit Sicherheit nicht auf die Kosten achten"

Bei der Frage der Wiederaufforstung und welche Bäume es künftig sein sollten, lasse er der Stadt Quickborn freie Hand. „Wir werden mit Sicherheit dabei nicht auf die Kosten achten“, verspricht Lemke. Im Februar werde er, sofern es wegen der Corona-Auflagen möglich sein sollte, zur Sitzung des politischen Fachausschusses nach Quickborn kommen, um der örtlichen Politik Rede und Antwort zu stehen und sich nochmal in aller Form dafür zu entschuldigen.

Grünen-Vorsitzende Anke Thomsen teilt dazu mit: „Wir sind entsetzt, dass unter aller Augen solche widerrechtlichen Maßnahmen stattfinden konnten, ohne dass ein Einschreiten von behördlicher Seite erfolgte.“ Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. „Eine schnelle Wiederaufforstung ist einzuleiten.“ Die Grünen fordern „eine feste Anlaufstelle in der Quickborner Verwaltung“, damit besorgte Bürger solche illegalen Eingriffe in die Natur auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses melden könnten.

Behörde zweifelt an einem Versehen

Auch der FDP-Vizefraktionschef Thomas Beckmann, der nach Zeugenaussagen die Rodungsarbeiten vom 29. bis 31. Dezember bis in die Abendstunden auflisten kann, will wissen: „Wie ist diese Erreichbarkeit für Notfälle in der Quickborner Verwaltung organisiert?“ Der Liberale fordert lückenlose Aufklärung des „größten Umweltskandals der vergangenen Jahre in Quickborn“.

Dafür werde jetzt die Untere Forstbehörde des Landes sorgen, sagt Martin Schmidt, Sprecher des übergeordneten Landesamtes für Umwelt und ländliche Räume der Landesregierung. Das widerrechtlich abgeholzte Holz sei beschlagnahmt und werde abtransportiert und möglicherweise vom Land veräußert, um Kosten zu decken.

Zudem werde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das den Verantwortlichen teuer zu stehen kommen werde. „Wir reden hier über 50.000 Euro“, sagt Schmidt. Dabei würden selbstverständlich alle Beteiligten angehört. „Das ist ein kompliziertere Fall“, sagt Schmidt. Nach den ersten Recherchen könne er aber sagen: „Nach einem Versehen sieht es hier nicht aus. Wir werden den Sachverhalt aufklären.“