Raubüberfall: Täter sprüht Seniorin Pfefferspray ins Auge

Pinneberg. Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine Seniorin in Pinneberg sucht die Polizei nach dem Täter. Der Mann hatte der 75-Jährigen am Montagabend am Drosteiweg aufgelauert und von hinten die Handtasche entrissen. Dabei sprühte er seinem Opfer eine Flüssigkeit, bei der es um Pfefferspray gehandelt haben dürfte, in die Augen.

Die Seniorin war um kurz nach 19 Uhr auf dem Fußweg vom Drosteiweg kommend in Richtung Drosteipark unterwegs, als sich der Überfall ereignete. Die ältere Frau stürzte während der Tat. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Handtasche wurde kurze Zeit später leer im Drosteipark aufgefunden. Was genau der Räuber erbeutet hat, gab die Polizei nicht preis. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter durch den Park in Richtung Dingstätte geflohen sein dürfte. Er ist etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung sowie eine Kapuze. Näheres ist nicht bekannt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Hinweise auf den Mann an die Kripo Pinneberg unter Telefon 04101/20 20.