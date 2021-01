Mercedes S 500 in Pinneberg von einem Parkplatz entwendet

Pinneberg. In der Nacht zu Montag haben Autodiebe in Pinneberg zugeschlagen. Gestohlen wurde ein blauer Mercedes S 500, der im Jahr 2005 erstmals zugelassen wurde. Das Fahrzeug stand am Haidkamp auf dem Parkplatz beim See an den Funktürmen.

Zwischen 17:15 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Montagmorgen waren die Autodiebe aktiv. Der Zeitwert des Wagens wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich unter Telefon 04101/20 20 an die Kripo Pinneberg.