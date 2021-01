Inzidenz im Kreis Pinneberg weiter im kritischen Bereich

Zwar sind die gemeldeten Neuinfektionen am Montag wie üblich gering. Aber die Lage in den Krankenhäusern ist nach wie vor angespannt.

Das Gesundheitsamt in Pinneberg hat am Montag, wie immer am Wochenbeginn, nur wenige neue Corona-Fälle gemeldet. (Symbolfoto)

Kreis Pinneberg. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Pinneberg ist am Montag leicht zurückgegangen. Das Gesundheitsamt meldete lediglich 31 neue bestätigte Covid-19-Fälle. Wegen eingeschränkt arbeitender Labore ist der Wochenbeginn allerdings meist nur eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger ist der Inzidenzwert, der nur marginal auf 158 (Vortag: 159,5) gesunken ist. Binnen einer Woche gab es 500 Neuinfektionen im Kreis.

Darüber hinaus meldete die Kreisverwaltung den insgesamt 123. Corona-Toten des Kreises. Demnach ist am Montag ein weiterer Kreisbewohner ist der Lungenerkrankung Covid-19 erlegen. Und auch in den Krankenhäusern in Elmshorn und Pinneberg ist eine Entspannung nicht absehbar. Allein in den vergangenen 24 Stunden mussten sich 17 neue Patienten wegen einer Corona-Infektion in medizinische Behandlung begeben.

Seit Pandemiebeginn zählte der Kreis schon 469 Hospitalisierungen, die Gesamtzahl der bisher Infizierten beträgt 5027. Abzüglich der Gestorbenen und der 4249 Genesenen sind den Angaben zufolge momentan 655 Corona-Fälle akut.