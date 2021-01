Polizei sucht Besitzer von gestohlenem Klapprad

Pinneberg. Dier Fahrraddieb wurde auf frischer Tat ertappt. Doch mehr als drei Wochen später sucht die Polizei noch immer den Eigentümer des Rades. Die Beamten haben jetzt ein Foto des silbernen Klapprads des Herstellers Vortex veröffentlicht.

Der Diebstahl hatte sich am Sonnabend, 19. Dezember, am S-Bahnhof Thesdorf (Thesdorfer Weg) ereignet. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.15 Uhr, wie ein Mann an einem Fahrrad riss und dagegentrat, während dieses an einem Fahrradständer angeschlossen war.

Die alarmierten Beamten stoppten wenig später den Pinneberger auf dem Fahrrad. Der 31-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Meter vom Tatort entfernt. Das Rad wurde sichergestellt. Der Eigentümer meldet sich beim Polizeirevier Pinneberg unter Telefon 04101/20 20.